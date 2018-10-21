Победы Эдмунда и Монфиса — в обзоре полуфиналов турнира в Антверпене

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в финал турнира в Антверпене. В полуфинале первая ракетка соревнований Эдмунд в двух сетах обыграл четвёртого сеяного, француза Ришара Гаске, со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Эдмунд 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету 5 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из пяти возможных.

За титул турнира категории ATP250 в Антверпене с призовым фондом € 612 755 Эдмунд сыграет ещё с одним французским теннисистом — шестой ракеткой турнира Гаэлем Монфисом, который в двух сетах обыграл вторую ракетку соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор полуфинальных матчей турнира в Антверпене доступен на «Чемпионате».