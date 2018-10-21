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Федерер: в подсказках тренеров нет необходимости, ведь в школе мы не зовём маму

Федерер: в подсказках тренеров нет необходимости, ведь в школе мы не зовём маму
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал инициативу разрешить подсказки тренеров на турнирах, которая сейчас активно обсуждается. Федерер сказал, что выступает против этого.

«Я всегда был против такого. Серьёзно, в подсказках тренеров нет необходимости. Да, на матчах Кубка Дэвиса они возможны, ведь это командные соревнования. Но на других турнирах подсказки тренеров не нужны.

Это как в школе. Ты активно учишься и идёшь сдавать тест. Ты ведь не будешь звать маму и спрашивать, сколько будет 2+2. Так вещи не работают.

В общем, мне не нравятся такие инициативы. Надеюсь, тренеры и дальше будут оставаться в стороне от игроков на турнирах», — цитирует Федерера Tennis World USA.

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