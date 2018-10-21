Возняцки: Итоговый турнир WTA с каждым годом становится всё сложнее

Датчанка Каролина Возняцки поделилась ожиданиями от старта Итогового турнира WTA, который пройдёт в Сингапуре. Возняцки впервые участвовала в этом турнире в 2009 году, когда ей было 19 лет.

«Думаю, многие соперницы по турниру 2009 года уже не играют. Тогда я играла со Звонарёвой, Дементьевой. Серена Уильямс продолжает карьеру, это понятно. Наверное, половина тех соперниц уже не играет, многое изменилось.

На Итоговом турнире всё бывает иначе. Это как большой праздник, окончание сезона. Все мы очень рады оказаться здесь, сыграть последний турнир в году, выложиться и отправиться в отпуск после этого. Думаю, с каждым годом турнир эволюционирует, становится всё сложнее.

На Итоговом турнире здорово и то, что все мы здесь оказываемся вместе. Для нас проводятся совместные мероприятия, обеды и так далее. Мы на этом турнире превращаемся в одну группу», — цитирует Возняци пресс-служба WTA.

Напомним, Возняцки попала в Белую группу, где её соперницами станут чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки.