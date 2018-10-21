Халеп: фаворитом Итогового турнира WTA считаю Возняцки

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая была вынуждена отказаться от участия в Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре из-за травмы, поделилась ожиданиями от турнира.

«Сложный турнир в плане прогнозов. Каждый матч здесь напоминает финал, я всегда говорила это. Могу только назвать игроков, у которых будет небольшое преимущество. Наверное, фаворит – Возняцки, ведь она выиграла здесь в прошлом году. В подобных условиях она может проявить свои лучшие качества.

Отмечу и Квитову, у неё хороший шанс на победу. То же самое касается Осаки.

Любая из участниц может выиграть, многое будет зависеть от того, как они справятся с эмоциями.

Я не смогу посмотреть турнир, поскольку уже распланировала каникулы и отдых, который мне сейчас необходим», — приводит слова Халеп Punto de Break.