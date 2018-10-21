Федерер может встретиться с Миллманом на турнире в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер может встретиться с австралийцем Джоном Миллманом во втором круге турнира в Базеле. Миллман нанёс сенсационное поражение бывшей первой ракетке мира Федереру в третьем круге US Open в октябре. Тогда австралиец победил в четырёх сетах.

В соответствии с сеткой соревнований, Федерер и Миллман могут вновь встретиться на корте уже во втором круге турнира серии «ATP 500» в Базеле. На старте турнира Миллман сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Федерер – с сербом Филипом Краиновичем.

На US Open Миллман дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему победителю, сербу Новаку Джоковичу. В настоящее время австралиец занимает 33-е место в рейтинге ATP, являясь второй ракеткой своей страны.

Отметим, что Миллман впервые сыграет на турнире в Базеле. В то же время Федерер выигрывал эти соревнования 8 раз, а также участвовал в 11 из 12 последних финалов.