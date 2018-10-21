Квитова: со временем научилась действовать на корте умнее

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала предстоящий старт на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, рассказав, как изменилась её игра. Первой соперницей Квитовой будет украинка Элина Свитолина.

«В женском теннисе мы вступаем в эпоху, когда очень важна физическая готовность. Игроки стараются сохранить силы, чтобы активно проводить каждый гейм. Иногда очень сложно найти баланс между стилями игры.

Помню, в детстве, когда выходила на корт, особо не думала об этом. Просто пыталась максимально сильно бить по мячу. Со временем осознала важность тактической подготовки. Сейчас пытаюсь быть более стабильной и разумной на корте.

Думаю, сильно улучшилась и физическая готовность. Я стала успевать на многие мячи, пытаюсь делать меньше ошибок. Сейчас мой стиль заключается в том, чтобы сочетать разные удары», — цитирует Квитову Punto de Break.