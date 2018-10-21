ATP номинировала Надаля и Федерера на награду за спортивное поведение

На сайте ATP опубликован список игроков, которые были номинированы на награду Стефана Эдберга за спортивное поведение. За почётный приз в этом году поборются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и Кевин Андерсон, представляющий ЮАР.

Федерер может выиграть награду уже в 14-й раз. С 2004 года он только в 2010-м не получал награду за спортивное поведение, она досталась Надалю.

На сайте ATP World Tour также будет проводиться голосование на приз зрительских симпатий. Эту награду Федерер неизменно получал с 2004 по 2017 год.

За швейцарцем в мире тенниса закрепился имидж безупречного семьянина, джентльмена и успешного общественного деятеля. Федерер регулярно участвует во всевозможных благотворительных мероприятиях.