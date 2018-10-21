В воскресенье, 21 октября, состоится финал мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля", в котором представитель Франции Адриан Маннарино сразится с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под третьим номером.



Матч начнётся в 16:00 мск. В личных встречах Хачанов ведёт со счётом 2-0. Последний раз теннисисты встречались на Australian Open в 2017 году. Тогда 22-летний уроженец Москвы одержал победу в четырёх сетах — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Хачанов на Кубке Кремля.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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