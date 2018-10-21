10 эйсов не помогли Мирному и Освальду защитить титул на Кубке Кремля

В финале ВТБ Кубка Кремля в парном разряде дуэт Макс Мирный (Беларусь)/Филипп Освальд (Австрия), посеянный под третьим номером, в двух сетах уступил американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2) — 6:7 (4:7), 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Мирный и Освальд 10 раз подали навылет и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету их соперников 4 эйса и 2 сделанных брейка. Кроме того, за весь матч обе пары не допустили ни одной двойной ошибки.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале в парном разряде Мирный и Освальд в двух сетах со счётом 6:3, 7:5 обыграли боснийца Дамира Джумхура и представителя Хорватии Антонио Шанчича.