Кар. Плишкова обыграла Возняцки на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

В поединке Белой группы Итогового чемпионата WTA действующая победительница турнира Каролина Возняцки из Дании в двух сетах уступила чешке Каролине Плишковой — 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. На счету второй ракетки мира 3 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Кар. Плишкова в Сингапуре.

Помимо Возняцки и Плишковой, в Белой группе также выступают представительница Чехии Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Возняцки обыграла американку Винус Уильямс.