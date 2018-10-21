Маю и Роже-Васслен стали победителями парного турнира в Антверпене

Французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен выиграли турнир в Антверпене (Бельгия), обыграв в финале дуэт Марсело Демолинер (Бразилия)/Сантьяго Гонсалес (Мексика), посеянный под вторым номером, со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Маю и Роже-Васслен совершили 7 эйсов, дважды ошиблись на своей подаче и сделали 1 брейк. Их соперники 6 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 3 возможных. Эта победа принесла французским теннисистам 250 рейтинговых очков и более € 30 тыс. призовых.

Соревнования в Антверпене с призовым фондом € 612 755 заканчиваются 21 октября. В финале турнира в одиночном разряде лидеру посева британцу Кайлу Эдмунду противостоит Гаэль Монфис из Франции.