Хачанов в финале Кубка Кремля разгромил Маннарино и выиграл третий титул ATP

В финале ВТБ Кубка Кремля в Москве хозяин кортов Карен Хачанов в двух сетах взял верх над Адрианом Маннарино из Франции со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 55 минут.

Российский теннисист выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 возможных. Его соперник трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Таким образом, Хачанов выиграл третий турнир ATP в карьере.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Хачанов на Кубке Кремля.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превысил $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису.