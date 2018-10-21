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Хачанов в финале Кубка Кремля разгромил Маннарино и выиграл третий титул ATP

Хачанов в финале Кубка Кремля разгромил Маннарино и выиграл третий титул ATP
Теннис / Кубок Кремля

В финале ВТБ Кубка Кремля в Москве хозяин кортов Карен Хачанов в двух сетах взял верх над Адрианом Маннарино из Франции со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 55 минут.

Российский теннисист выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 возможных. Его соперник трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Таким образом, Хачанов выиграл третий турнир ATP в карьере.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Хачанов на Кубке Кремля.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превысил $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису.

21 октября 2018 года, воскресенье. 16:20 МСК
Кубок Кремля (м). Финал
Матч окончен
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
49
Франция
2:6
2:6
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
26
Россия
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