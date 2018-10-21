Хачанов и Медведев вместе дебютируют в топ-20 рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 22 октября российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев впервые оба займут места в первой двадцатке.

Хачанов поднимется на 19-ю строку, Медведев окажется на 20-й позиции. Таким образом, Карен вернёт себе статус первой ракетки России.

Ранее Хачанов стал победителем ВТБ Кубка Кремля, за 55 минут обыграв в финале Адриана Маннарино из Франции — 6:2, 6:2. Он смог выиграть третий турнир ATP в карьере.

Медведев, посеянный на Кубке Кремля под вторым номером, покинул соревнования на стадии полуфинала, проиграв в трёх сетах Хачанову со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 3:6.

В прошлогоднем финале в Москве босниец Дамир Джумхур нанёс поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису.

Хачанов в финале Кубка Кремля разгромил Маннарино и выиграл третий титул ATP