Маннарино: Хачанов оказался для меня слишком хорош

Французский теннисист Адриан Маннарино подвёл итоги финала ВТБ Кубка Кремля, где он в двух сетах проиграл россиянину Карену Хачанову со счётом 2:6, 2:6.

«Прежде всего хочу поблагодарить своего соперника, поздравить его с победой. Извините, шоу сегодня было не лучшим. Просто он оказался слишком хорош для меня.



Хочу поблагодарить всех спонсоров, линейных судей, арбитров на вышке и, конечно же, моего доброго партнёра по паре, который был со мной всю эту неделю. Я провёл великолепное время в Москве. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — передаёт слова Маннарино корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превысил $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису.