Хачанов: мечтал выиграть Кубок Кремля с детства, и этот день настал

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы на ВТБ Кубке Кремля, где в финале он взял верх над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 6:2.

«Хочу поздравить Адриана с участием в финале. Извини, так получилось. Все знают, что уже несколько лет он находится в топ-30 рейтинга. В концовке сезона осталась пара турниров, и я желаю ему удачи.



Поздравляю жену Веронику, своего тренера Ведрана, моего фитнес-тренера, который, к сожалению, не смог приехать на этот турнир, своих родителей, бабушек, дедушек, всех моих друзей, братьев, сестёр. Круглый год я путешествую, и моя семья всегда меня поддерживает, подбадривает и переживает, где бы я ни был. Также благодарю всех спонсоров этого турнира. Большое спасибо, что он проводится.



Когда был ещё ребёнком, я приходил в „Олимпийский“, смотрел на наших бывших топ-игроков и просил автографы. Я всегда мечтал выиграть этот турнир, и этот день настал. Уважаемые зрители, сегодня была незабываемая атмосфера. Честно скажу, играть перед такой публикой одно удовольствие. Спасибо вам всем, что пришли, что подбадривали всю неделю. Это был незабываемый момент. С такой поддержкой всё возможно», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Хачанов и Медведев вместе дебютируют в топ-20 рейтинга ATP