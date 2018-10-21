Тарпищев: Хачанов — это наше новое поколение

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что финалисты ВТБ Кубка Кремля россиянин Карен Хачанов и Адриан Маннарино из Франции своей игрой подарили болельщикам настоящий праздник.

Победу на турнире одержал 22-летний уроженец Москвы, который разгромил соперника со счётом 6:2, 6:2.

«Хотел бы поздравить финалистов турнира с прекрасной игрой. Они подарили настоящий праздник тенниса, феноменальное окончание соревнований. Хачанов – это наше новое поколение. Мы ждём и надеемся, что за вами пойдут молодые ребята.



От всей души поздравляю с окончанием прекрасного турнира ВТБ Кубок Кремля. Благодарю Ольгу Юрьевну Голодец. Она впервые в своём новом статусе пришла именно на тот матч, который говорит о нашем будущем в теннисе.



К сожалению, Кубок Кремля закончился. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы в следующем году он был лучше, чем сейчас. Это наша обязанность, и я хочу, чтобы наши прекрасные болельщики помогали нам в этом. Вы болеете феноменально, и это тоже была частичка нашего успеха. Спасибо вам!» — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Хачанов: мечтал выиграть Кубок Кремля с детства, и этот день настал