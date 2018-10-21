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Циципас на турнире в Стокгольме обыграл Гулбиса и выиграл первый титул в карьере

Циципас на турнире в Стокгольме обыграл Гулбиса и выиграл первый титул в карьере
Теннис / ATP

В финале турнира в Стокгольме (Швеция) грек Стефанос Циципас, посеянный под третьим номером, в двух сетах победил представителя Латвии Эрнеста Гулбиса — 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

На счету 145-й ракетки мира 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. Его соперник 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Циципас выиграл первый титул ATP в карьере. Сейчас он занимает в рейтинге 16-е место.

Призовой фонд турнира в Стокгольме составил € 612 748. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:2. В этом сезоне первый номер посева получил американец Джон Иснер.

21 октября 2018 года, воскресенье. 16:40 МСК
Стокгольм. Финал
Матч окончен
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбис
145
Латвия
4:6
4:6
 
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
16
Греция
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