Эдмунд в Антверпене одолел Монфиса, выиграв первый титул ATP в одиночном разряде

В финале турнира в Антверпене (Бельгия) лидер посева британец Кайл Эдмунд в трёх сетах одержал волевую победу над французом Гаэлем Монфисом со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. 15-я ракетка мира выполнил 4 эйса, реализовал 1 брейк-пойнт из 7 возможных и не ошибался на подаче. Его соперник 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

Эдмунд выиграл свой первый турнир ATP в одиночном разряде. При этом в Бельгии 23-летний спортсмен провёл лишь три матча. Британец стартовал со второго круга, а в полуфинал прошёл на отказе белоруса Ильи Ивашко, получившего травму.

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 612 755. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана.