Свитолина: я хочу идти вперёд и заставить замолчать всех хейтеров

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в стартовом матче Белой группы Итогового чемпионата WTA над чешкой Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:3.

«Чувствую себя не лучшим образом. Но сегодня я хорошо играла и оказывала давление на Петру. На мой взгляд, это был ключ к успеху.

Победа придаст мне уверенности. Хочу идти вперёд и заставить замолчать всех хейтеров, которые говорили, что я не заслуживаю места на этом турнире", — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Помимо Свитолиной и Квитовой в Белой группе также выступают представительница Чехии Каролина Плишкова и датчанка Каролина Возняцки.



Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.

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