Эдмунд: в победу на турнире в Антверпене вложен колоссальный труд

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился эмоциями после выигрыша турнира в Антверпене (Бельгия). В финале Эдмунд нанёс поражение французу Гаэлю Монфису, одержав волевую победу — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Этот титул стал первым в карьере Эдмунда на турнирах ATP.

«Конечно, я очень счастлив. В эту победу вложена большая работа. Сейчас меня переполняют эмоции, такие моменты запоминаешь на всю жизнь. Гаэль заставил меня полностью выложиться, отдаю ему должное.

На этой неделе я играл хорошо. Я знал, что у меня будет отличный шанс на победу. После того как проигрываешь первый сет, важно оставаться на позитиве. Нужно переосмыслить произошедшее и продолжить борьбу. Я рад, что мне удалось перевернуть ход игры, не паниковал и верил, что у меня будет шанс.

В финале нужно сделать всё для победы, полностью выложиться. В конце дня важно не то, как ты играл, а результат. И я смог его добиться», — приводит слова Эдмунда пресс-служба ATP.