Бурные празднования А. Зверева напугали боллбоя на турнире в Шанхае

На турнире «Мастерс» в Шанхае (Китай) произошёл забавный эпизод. В матче второго круга немец Александр Зверев нанёс поражение представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 7:5, 6:4. После одного из розыгрышей Зверев бурно отпраздновал успех, напугав боллбоя, находившегося рядом. Он явно испугался такой экспрессии теннисиста из Германии.

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Напомним, что победителем турнира в итоге стал серб Новак Джокович. В полуфинале будущий победитель нанёс поражение Звереву (6:2, 6:1). Призовой фонд соревнований составлял более $ 7 млн.



Немецкий теннисист может взять реванш у своего обидчика в Лондоне. Оба теннисиста пробились на итоговый турнир ATP.