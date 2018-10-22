Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Бертенс в Сингапуре

Сегодня, 22 октября, состоится матч Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют действующая победительница Уимблдона немка Анжелика Кербер и представительница Нидерландов Кики Бертенс. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.



В Красной группе также выступают чемпионка US Open 2018 года японка Наоми Осака и американка Слоан Стивенс.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Возняцки сыграет с Квитовой, Свитолиной и Кар. Плишковой на Итоговом чемпионате