Хачанов стал 19-й ракеткой мира, Медведев — 20-й

В обновлённом рейтинге ATP от 22 октября американский теннисист Джон Иснер поднялся на девятую строчку.

Россиянин Карен Хачанов, ставший победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», и его соотечественник Даниил Медведев впервые в карьере вошли в топ-20. Хачанов расположился на 19-й позиции, Медведев — на 20-й.



Рейтинг ATP. 22 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730.

9 (10). Джон Иснер (США) — 3380.

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335.

…

19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845.

20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842...

76 (78). Андрей Рублёв (Россия) — 715...

99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583.