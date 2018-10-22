Рублёв сохранил за собой седьмую строчку в чемпионской гонке U21

Российский теннисист Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию в чемпионской гонке U21. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 22 октября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4770.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2155.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1450.

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1308.

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1055.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 898.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 750.

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641.

9 (9). Уго Умбер (Франция) — 582.

10 (10). Майкл Ммо (США) — 548.

Ранее на «Мастерс-U21» пробились Зверев, Циципас, Шаповалов, де Минор и Фритц, однако Александр участия в соревнованиях не примет, так как квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Турнир в Милане пройдёт 6-10 ноября.