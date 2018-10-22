Квитова: может быть, в матче со Свитолиной мне стоило чаще выходить к сетке

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение от украинки Элины Свитолиной на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 3:6, 3:6.

«Мой форхенд работал не лучшим образом. В некоторых моментах удары получались прекрасными, в некоторых — просто ужасными. Соперница заставила меня выполнять много ударов, и я не смогла справиться с этим так же хорошо, как в наших предыдущих встречах.

На тренировках корт не казался мне таким быстрым, к сожалению. Элина возвращала практически все мячи на мою половину. Это меня немного удивило, так как я подавала не так уж плохо.

Свитолина отлично подавала в сложных ситуациях и в целом играла очень стабильно. Я не смогла реализовать свои шансы на приёме. Она не делала мне подарков на корте. Мне было нелегко пробивать навылет. Конечно, я допустила несколько ошибок в простых ситуациях, но это часть игры. Мне нужно было действовать агрессивнее. Я пыталась играть с лёта, получалось неплохо. Может быть, мне стоило чаще выходить к сетке", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

23 октября Петра сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки.