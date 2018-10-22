Кар. Плишкова: я отыграла все 10 брейк-пойнтов — лучшая статистика в карьере

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:2, 6:4.

«Играть с Каролиной всегда непросто. В прошлый раз мы встречались именно здесь. Я помню, что первый сет тогда длился больше часа и у меня был сетбол. Я верила, что у меня есть шансы, так как тогда провела хороший матч. Сегодня я старалась сыграть как можно лучше.

Я уверенно действовала на задней линии, а не только на подаче. В целом я играла стабильно. Думаю, Каролина начала немного нервничать, потому что защищать титул нелегко. Я довольна своей игрой. Сегодня я наслаждалась пребыванием на корте.

Знаю, что отыграла 10 из 10 брейк-пойнтов. Думаю, это лучшая статистика по отыгрышу брейк-пойнтов в моей карьере. Я думала о геймах, в которых уступала 15:40. Такое было 2-3 раза в матче, но мне удавалось изменить ход гейма. Да, моя подача сегодня была очень хороша. Я подавала с высоким процентом, старалась попадать первым мячом. На таком покрытии всё получается отлично, если ты стараешься менять скорость подачи. Я пыталась делать это.

Рада, что одержала победу над соперницей топ-уровня. Это придаст мне уверенности. Каролина никогда не отдаст победу просто так, поэтому её нужно обыграть самой. Несмотря на то что в первом сете она допустила много ошибок, ей удалось прибавить, и мне пришлось потрудиться для победы. Возняцки достаёт много мячей, она отличная теннисистка, которая вынуждает соперниц потрудиться на корте. Я довольна победой.

У меня были брейк-пойнты, которые я не реализовала, поэтому немного расстроилась. Я подумала: «Может, стоит вызвать тренера на корт? Она очень позитивный человек». Ренне действительно была очень позитивно настроена. Она сказала: «Ты и так ведёшь с брейком, всё нормально». Я подумала, что так и есть. Я не паниковала и завершила матч в свою пользу", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

23 октября Каролина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.