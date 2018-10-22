О'Мара: мы с Бэмбриджем — разные люди, но в дуэте у нас всё получается отлично

Британец Джонни О'Мара поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Стокгольме (Швеция) в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Люком Бэмбриджем обыграл представителя Новой Зеландии Маркуса Даниэла и Весли Колхофа из Нидерландов со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

«Мы начали выступать вместе только в этом году. Получается достаточно успешно. Мы разные люди, но когда выходим на корт, то всё у нас получается отлично. Мы хороши в разных компонентах игры, но самое главное — мы сражаемся за каждый мяч», — цитирует О'Мару официальный сайт тура.

В финале турнира в одиночном разряде грек Стефанос Циципас в двух партиях обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса со счётом 6:4, 6:4.