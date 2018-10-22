Тренер Бертенс: в прошлом году я предлагал Кики завершить карьеру

Рамон Слюйтер, тренер голландской теннисистки Кики Бертенс, рассказал о разговоре с подопечной, который помог ей совершить прорыв в нынешнем сезоне.

«После прошлогоднего Итогового чемпионата мы сидели в комнате с Кики и её парнем. Я сказал ей, что если наше сотрудничество и дальше будет таким, то ей стоит завершить карьеру и заняться чем-то другим. Я сказал: „Кики, я с тобой уже 4-5 месяцев, но вижу твою улыбку, лишь когда ты дома. В туре ты никогда не улыбаешься. Ты зарабатываешь хорошие деньги, но, кроме этого, ты ничего не получаешь. Нельзя лишь зарабатывать деньги, будучи столь несчастной. Деньги того не стоят“.

Я предложил ей поменять отношение к теннису, ведь это её карьера. Я задал ей вопрос: «Если ты сейчас закончишь карьеру, то, сидя дома, будешь ли ты жалеть о том, что некоторые вещи можно было сделать по-другому? Сможешь ли ты с этим жить?».



После двух недель отдыха она ответила: «Нет, я не смогу с этим жить. Я постараюсь изменить ситуацию». Это ей удалось.

В итоге она провела великолепный сезон. Раньше после обидных поражений она переживала несколько дней, меньше тренировалась и не думала о том, что ест. Я сказал ей, что нужно сосредоточиться на вещах, которые она может контролировать. Это у неё получилось прекрасно, и этим я горжусь больше всего", — цитирует Слюйтера официальный сайт тура.

Сегодня, 22 октября, Кики стартует на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре матчем с немкой Анжеликой Кербер.