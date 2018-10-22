Циципас: следующий год будет иметь ключевое значение для меня

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы на турнире в Стокгольме (Стокгольм). В финале он нанёс поражение представителю Латвии Эрнесту Гулбису со счётом 6:4, 6:4.

«Моей стратегией было — в два раза больше концентрироваться на каждом розыгрыше, чем обычно. Когда у меня такой настрой, всё получается хорошо. В последнем гейме мне удалось сохранить концентрацию и взять подачу Гулбиса под ноль. Я великолепно действовал на приёме. Я был сосредоточен на каждом моменте и использовал свои шансы на второй подаче соперника. Ощущения просто нереальные.

Я так долго мечтал об этом моменте. Победа стала результатом упорного труда и преданности игре все эти годы.

Я ещё не думал о целях на следующий год. Я был так сосредоточен на нынешнем сезоне. Нужно будет сесть и всё обдумать: чего же я хочу достичь? Следующий год будет иметь ключевое значение для меня. Конечно, я намерен достичь большего. Но сейчас я хочу лишь насладиться концовкой сезона и успешно сыграть в Базеле и Париже», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.