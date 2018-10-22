Эдмунд: теперь я ставлю перед собой цель войти в топ-10

Британский теннисист Кайл Эдмунд, одолевший в финале турнира в Антверпене (Бельгия) француза Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), оценил своё выступление в нынешнем сезоне. Этот титул стал первым в карьере Эдмунда на турнирах ATP.

«Это лучший год в моей карьере. Я сумел впервые добиться некоторых вещей: стал первой ракеткой Великобритании, дошёл до полуфинала турнира „Большого шлема“, выиграл свой первый титул. Конечно, теперь я хочу большего, но понимаю, что легко не будет.

Теперь я ставлю перед собой цель войти в топ-10. Это непростая задача. Важно добиваться стабильных результатов. Я работаю над этим. Также хотелось бы выиграть ещё титулы. Победа в Антверпене придаст мне уверенности», — цитирует Эдмунда официальный сайт тура.

В рейтинге ATP от 22 октября Кайл занимает 14-ю строчку.