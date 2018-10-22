Иснер: введение тай-брейка на Уимблдоне при 12:12 надо назвать «правилом Иснера»

Американец Джон Иснер прокомментировал решение организаторов Уимблдона ввести тай-брейк при счёте 12:12 в пятой партии. На Уимблдоне 2010 года Иснер и француз Николя Маю провели самый продолжительный матч в истории тенниса, продолжавшийся 11 часов 5 минут. Джон одержал победу со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68.

На Уимблдоне-2018 Иснер и южноафриканец Кевин Андерсон выясняли победителя на протяжении шести с половиной часов. Пятая партия их встречи завершилась со счётом 26:24 в пользу Андерсона.

«Я всегда говорил, что тай-брейк при 12:12 — хорошая идея. Споры по поводу тай-брейка были всегда, но не думаю, что кто-то считает это плохим нововведением.

Когда в следующий раз матч дойдёт до счёта 12:12, судья должен сказать: «Теперь играем по «правилу Иснера». Не думаю, что его правда назовут в мою честь, но я точно причастен к этому решению», — цитирует Иснера BBC.