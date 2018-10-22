Фучович одолел Оже-Альяссима на старте турнира в Вене

Венгерский теннисист Мартон Фучович пробился во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Фучович 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии Мартон поспорит либо с боснийцем Дамиром Джумхуром, либо с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под седьмым номером.

Турнир в Вене с призовым фондом € 2 198 250 завершится 28 октября.