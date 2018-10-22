Селеш: нынешние игроки воспринимают поражения легче, чем мы в своё время

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш рассказала об отличиях нынешних лидеров женского тенниса от звёзд её поколения.

«Кажется, Дженнифер Каприати было 13 лет, когда она начала выступать в туре. Мне было 14. Так что это была другая эра. У нас не было ограничения по возрасту. Мы воспринимали поражения гораздо болезненнее. Теперь к ним относятся проще. Наверное, это позитивно скажется на их здоровье в будущем.

Сейчас теннисисткам удаётся находить баланс в игре, жизни, в общении со СМИ и спонсорами. Мы же были больше ориентированы именно на игру. Даже не знаю, как много теннисисток в наше время ходили на каблуках во время турниров «Большого шлема». Нынешние звёзды будут выступать больше, потому что в таких мелочах не ошибаются.

Когда я начинала выступать, топ-игроки были достаточно закрытыми людьми, и я решила следовать их примеру. Я всегда была интровертом и всё время проводила со своей командой. Теннис был нашей страстью, нашей жизнью. У нас не было социальных сетей, так что другой жизни, помимо тенниса, у нас не было», — цитирует Селеш официальный сайт тура.