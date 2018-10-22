Клейстерс: рада, что в годы моих выступлений не было социальных сетей

Бывшая первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс очень рада тому, что во время её выступлений социальные сети ещё не были так развиты и популярны.

«Когда мы выступали в туре, социальных сетей ещё не было. Кажется, они появились, уже когда я завершала карьеру. Я рада, что во время моих выступлений ничего этого не было. Я была сосредоточена на теннисе, и только на нём», — приводит слова Клейстерс официальный сайт тура.

Ким также в своей карьере выиграла два турнира «Большого шлема» в парном разряде. В 2001 году она стала обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Бельгии. Клейстерс — член Международного зала теннисной славы с 2017 года.