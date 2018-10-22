Осака потерпела поражение от Стивенс на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре

В поединке Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре японская теннисистка Наоми Осака в трёх сетах уступила американке Слоан Стивенс со счётом 5:7, 6:4, 1:6. Продолжительность игры составила 2 часа 26 минут.

Четвёртая ракетка мира выполнила 7 эйсов, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и сделала 7 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Стивенс на Итоговом чемпионате WTA.

Позднее в рамках Красной группы немка Анжелика Кербер встретится с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.