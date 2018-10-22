Селеш: я играла необычно. Не думаю, что могу кому-то помочь в теннисном плане

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш призналась, что не стремится стать тренером.

«У некоторых молодых теннисисток есть номер моего телефона. Они знают, что если у них появятся вопросы по тренировкам, графику турниров или подобным вещам, то я им помогу. Что касается возможной работы тренером, то мне нравится моя нынешняя жизнь.

Думаю, моя игра была столь необычной, я била по мячу с двух рук с обеих сторон. Если бы в туре была теннисистка вроде Марион Бартоли, то у нас могло бы быть что-то общее. В противном случае я вряд ли смогу чем-то помочь в игровом плане», — цитирует Селеш официальный сайт тура.

Моника также поделилась впечатлениями от стартовавшего накануне Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Здорово, что на турнир пробилась Слоан Стивенс. Она начала сезон не очень хорошо, но затем взяла титул в Майами и в итоге смогла квалифицироваться. Сетка, как обычно, открытая. Именно это и является самым увлекательным. Болельщики увидят лучших игроков в матчах друг с другом. Потенциально каждая теннисистка может встретиться с соперницей по группе в финале», — сказала Селеш.