Осака: надеюсь, однажды я действительно заслужу такую поддержку

Японка Наоми Осака поблагодарила болельщиков за поддержку в матче Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре с представительницей США Слоан Стивенс. Четвёртая ракетка мира потерпела поражение в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 1:6.

«Спасибо всем, кто сегодня во время матча поддерживал меня. Ребята, не знаю, что я сделала, почему ко мне здесь так относятся. Надеюсь, однажды я действительно заслужу такую поддержку», — написала Осака в своём «твиттере».

Помимо Осаки и Стивенс в Красной группе также выступают немка Анжелика Кербер и Кики Бертенс из Нидерландов.

Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.