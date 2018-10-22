Чорич одержал волевую победу над Рамос-Виньоласом в первом круге турнира в Вене

На старте турнира в Вене (Австрия) хорватский теннисист Борна Чорич в трёх партиях сломил сопротивление испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.

21-летний уроженец Загреба, посеянный под шестым номером, 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 5 брейков. На счету его соперника 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт. В личных встречах Рамос-Виньолас уступает хорвату 1-3.

За выход в 1/4 финала Чорич поспорит либо с немцем Филиппом Кольшрайбером, либо с представителем Франции Люкой Пуи.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В нынешнем сезоне первый номер посева получил австриец Доминик Тим.