Стаббс: Бертенс стала лучше двигаться, у неё есть уверенность в себе

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс оценила игру нидерландской теннисистки Кики Бертенс в стартовом матче Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре с немкой Анжеликой Кербер. 26-летняя уроженка Ватерингена одержала волевую победу со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

«Она стала лучше двигаться, у неё есть уверенность в себе. Кики — одна из самых прекрасных людей в мире. Не хочу говорить за неё, но она нашла баланс, который позволяет ей конкурировать с другими. Её ситуация с тренером Рамоном удивительна, они большие друзья», — цитирует Стаббс пресс-служба WTA.

В следующем поединке в Сингапуре Бертенс встретится с американкой Слоан Стивенс.

Итоговый чемпионат WTA завершится 28 октября.