Стивенс: довольна собой, я выглядела достойно от начала до конца

Американка Слоан Стивенс пообщалась с журналистами по окончании матча Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, где она в трёх сетах выиграла у японки Наоми Осаки со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

«Думаю, я действительно провела неплохой матч. Выглядела достойно от начала до конца. Очевидно, всегда сложно играть против кого-то с большой уверенностью, но у меня это получилось. Я довольна собой. Знала с самого начала, что предстоит сложный поединок. Думаю, все вокруг согласятся, что мы показали хороший теннис», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.

Следующим соперником Стивенс станет представительница Нидерландов Кики Бертенс. Игра пройдёт 24 октября. В случае победы 25-летняя уроженка Плантейшена досрочно выйдет в полуфинал турнира.