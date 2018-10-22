Чилич в двух сетах обыграл Шаповалова, Фритц — Джере на старте турнира в Базеле

Представитель Канады Денис Шаповалов завершил выступления на турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), уступив в первом круге хорвату Марину Чиличу, посеянному под третьим номером, со счётом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Шестая ракетка мира не ошибался на своей подаче и не выполнил ни одного эйса, реализовав 4 брейк-пойнта из 7. Его соперник допустил 3 двойные ошибки, 6 раз подал навылет и сделал 1 брейк. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Чилич поборется с победителем противостояния Мариуш Копил (Румыния) — Райан Харрисон (США).

Базель. Мужчины. Первый круг

Тейлор Фритц (США, WC) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 6:0, 7:5.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября.