Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

25 эйсов помогли Андерсону одержать волевую победу над Басилашвили в Вене

25 эйсов помогли Андерсону одержать волевую победу над Басилашвили в Вене
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Вене (Австрия) Кевин Андерсон из ЮАР в упорной борьбе в трёх сетах одолел грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

На счету 32-летнего уроженца Йоханнесбурга 2 реализованных брейк-пойнта, 25 подач навылет и 4 двойные ошибки. Басилашвили реализовал 1 брейк из 7 возможных, выполнил 11 эйсов и столько же раз ошибся на своей подаче.

Следующим соперником Андерсона станет либо канадец Милош Раонич, либо представитель Австрии Юрген Мельцер, который получил от организаторов «уайлд-кард».

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В этом году первым номером посева стал австриец Доминик Тим.

22 октября 2018 года, понедельник. 19:25 МСК
Вена. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
24
Грузия
6:4
   6
6:7
8   
3:6
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
8
ЮАР
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент