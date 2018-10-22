25 эйсов помогли Андерсону одержать волевую победу над Басилашвили в Вене

В первом круге турнира в Вене (Австрия) Кевин Андерсон из ЮАР в упорной борьбе в трёх сетах одолел грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

На счету 32-летнего уроженца Йоханнесбурга 2 реализованных брейк-пойнта, 25 подач навылет и 4 двойные ошибки. Басилашвили реализовал 1 брейк из 7 возможных, выполнил 11 эйсов и столько же раз ошибся на своей подаче.

Следующим соперником Андерсона станет либо канадец Милош Раонич, либо представитель Австрии Юрген Мельцер, который получил от организаторов «уайлд-кард».

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В этом году первым номером посева стал австриец Доминик Тим.