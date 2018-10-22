Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участия в турнире категории ATP 500 в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн.

68-я ракетка мира досрочно выбыл из борьбы в связи с повреждением спины на тренировке, информирует пресс-служба соревнований. В первом круге он должен был встретиться с французом Адрианом Маннарино. В основной сетке 33-летнего уроженца Лозанны заменит серб Душан Лайович.

Таким образом, Вавринка досрочно завершил нынешний сезон. Кроме того, он решил сняться с заключительного «Мастерса» в Париже. В 2018 году швейцарец выиграл 17 матчей и потерпел такое же количество поражений. Его лучшими результатами стали полуфиналы на турнирах в Санкт-Петербурге и Софии, а также четвертьфинал в Цинциннати.