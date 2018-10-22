Лааксонен и Копил прошли во второй круг турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен успешно провёл стартовый матч на турнире категории ATP 500 в Базеле, обыграв в двух сетах посеянного под шестым номером итальянца Марко Чеккинато — 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. На счету 26-летнего уроженца Палермо 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. Его соперник выполнил 6 эйсов, 5 раз ошибся на своей подаче и сделал 3 брейка.

В борьбе за выход в 1/4 финала Лааксонен сойдётся с Тейлором Фритцем (США, WC).

Базель. Мужчины. Первый круг

Мариуш Копил (Румыния, Q) — Райан Харрисон (США) — 6:2, 7:6 (10:8).

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над Хуаном-Мартином дель Потро из Аргентины. В этом сезоне 37-летний теннисист получил первый номер посева.