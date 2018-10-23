Раонич на старте турнира в Вене проиграл 426-й ракетке мира Мельцеру

Канадский теннисист Милош Раонич не смог преодолеть первый круг турнира в Вене (Австрия), проиграв в двух сетах хозяину кортов Юргену Мельцеру со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Раонич выполнил 20 эйсов, 4 раза ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Его соперник трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Мельцер, получивший от организаторов «уайлд-кард», поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (2).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:1, 6:4. В этом сезоне первым номером посева стал австриец Доминик Тим.