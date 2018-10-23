Текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Квитова в Сингапуре

Сегодня, 23 октября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют датчанка Каролина Возняцки и представительница Чехии Петра Квитова. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Биловца — 8-5.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Квитова на Итоговом чемпионате WTA.



В первом туре Возняцки проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 2:6, 4:6, а Квитова уступила украинке Элине Свитолиной — 3:6, 3:6.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Квитова: может быть, в матче со Свитолиной мне стоило чаще выходить к сетке