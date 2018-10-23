Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Кар. Плишкова в Сингапуре

Сегодня, 23 октября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Каролина Плишкова. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. По личным встречам впереди 26-летняя уроженка Лоуни — 5-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.

В первом туре Свитолина победила чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3, а Плишкова обыграла датчанку Каролину Возняцки — 6:2, 6:4.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Свитолина: представить более сложную соперницу на старте турнира невозможно