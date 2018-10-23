Стивенс: я понимала, что нужно будет навязывать борьбу Осаке в долгих розыгрышах

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 4:6, 6:1.
«Я понимала, что нужно будет навязывать борьбу Наоми в долгих розыгрышах и доставать много мячей. У меня это получилось. Соперница отлично била по мячу, но я находила достойный ответ и вынуждала её выполнять дополнительные удары.
Я могу быть довольна своей игрой. Мы провели немало долгих розыгрышей, а Осака была хороша в коротком обмене ударов. В целом матч получился прекрасным", — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.
24 октября победительница Открытого чемпионата США 2017 года сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Турнир завершится 28 октября.
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