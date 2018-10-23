Баутиста-Агут: Испания – одна из самых теннисных стран в мире

26-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал успешные выступления испанских теннисистов в последние годы и Рафаэля Надаля в частности.



«Думаю, в Испании много классных теннисистов прямо сейчас. Однако Рафаэль Надаль является одним из лучших в истории всего нашего вида спорта. Он заслужил это звание, ведь на протяжении всей своей карьеры он боролся за него. Мы все очень гордимся им. Думаю, Испания – одна из самых теннисных стран в мире, это отличное чувство», – цитирует Баутисту-Агута Tennis World USA.



В данный момент в топ-100 мирового рейтинга ATP находится 10 испанских теннисистов. Четверо из них располагаются в тридцатке лучших. Возглавляет табель о рангах испанец Рафаэль Надаль.