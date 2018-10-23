Федерер: здорово, когда ты квалифицируешься на Итоговый до окончания US Open

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поговорил о квалификации на Итоговый теннисный турнир ATP.



«Всегда здорово квалифицироваться на Итоговый турнир до окончания US Open. После Открытого чемпионата США гонка начинает обостряться, все думают о своих позициях, о борьбе за квалификацию и вынуждены показывать результат под давлением.



Для меня Итоговый – это отличная возможность сыграть на крытых кортах, что мне очень нравится. Я всегда показываю хорошие результаты в зале», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



37-летний швейцарец – шестикратный победитель Итогового теннисного турнира. Соревнования, действующим победителем которых является болгарин Григор Димитров, пройдут в период с 12 по 18 ноября.